Venezuela fortalece economía creativa en Segundo Encuentro de Propiedad Intelectual

CIUDAD MCY.- Se realizó la entrega de certificados de propiedad intelectual a actores económicos del país, durante el Segundo Encuentro de Propiedad Intelectual que se celebró en Caracas, encabezado por la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, con la participación de delegaciones de China, Rusia y Cuba, así como representantes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Durante su intervención, Rodríguez dio la bienvenida a los organismos internacionales presentes, además de destacar el papel de China como líder mundial en registro de patentes. “Este es un ejemplo extraordinario de que no hay bloqueo criminal que pueda con la voluntad de los pueblos, de que no hay agresión económica que no pueda con la voluntad del pueblo”.

En el encuentro se oficializó la entrega de la primera marca colectiva del país al Movimiento de Pescadores y Pescadoras, a través de la Coordinadora Nacional de Pescadores y Acuicultores de Venezuela (CONPPA), que registra 25 productos del mar. “Quiero resaltar algo muy importante: hemos entregado la primera marca colectiva de Venezuela, y esa marca colectiva es para un movimiento productivo, social y organizado”, indicó Rodríguez.

También se otorgó un certificado de marca a un producto desarrollado por trabajadores de Pequiven, destinado a la limpieza de tuberías. “Me siento orgullosa porque es un producto que ayuda a limpiar las tuberías”. La vicepresidenta subrayó que estas iniciativas demuestran el valor del pensamiento creativo aplicado a la economía nacional.

De igual manera, indicó que la propiedad intelectual representa uno de los activos intangibles más relevantes para el desarrollo de los países. “Representan la innovación de sus pueblos, el grado de ciencia y tecnología, la educación transversalizando a través de la ciencia y la tecnología, protegiendo las capacidades y los poderes creativos de nuestro pueblo”.

En comparación con el año anterior, se reporta un crecimiento de más del 120 % en marcas registradas, más del 420 % en derechos de autor y cerca de 600 patentes. “No solamente son nuestros valerosos hombres y mujeres, el pueblo de Venezuela, sino también es proteger su pensamiento”, puntualizó.

La vicepresidenta Rodríguez reafirmó que la economía creativa es una vía para consolidar la independencia nacional. “Podrá Occidente bloquear nuestro acceso al sistema financiero internacional, podrá bloquear las actividades comerciales, financieras, pero jamás podrán bloquear nuestro pensamiento de libertad, de independencia, de amor por Venezuela”.

En el acto se contó con la presencia del Gabinete Económico y autoridades nacionales, entre ellas el ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo; el ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, Luis Villegas; y la presidenta de la Fundación Marca País, Daniella Cabello. “También acá reconocemos el trabajo del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) por facilitar el ejercicio de derechos de autor y el registro de marcas en el país”, concluyó Delcy Rodríguez.

VTV | FOTO CORTESÍA