Cuerpo de combatientes va a los cuarteles para prepararse en defensa de la patria

CIUDAD MCY.- Los cuerpos combatientes del país acuden al proceso de conocimiento, formación y alistamiento militar en defensa de la patria, tras el llamado del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

La jornada consiste en el adiestramiento de los defensores de la soberanía nacional, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas y tácticas, desde los cuarteles militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en una clara expresión de la voluntad nacional de contribuir y participar en la protección y socorro del suelo venezolano.

Estas acciones se realizan a través del Plan Independencia 200: Resistencia Activa y Ofensiva Permanente, y es un ejercicio pleno de soberanía nacional de todas y todos los que se alistaron en la Milicia Nacional Bolivariana, lo que representa la primera fase de formación, prácticas y entrenamientos en diferentes campos.

«Hoy prevalece en la Patria de Bolívar y Chávez el patriotismo y la lealtad», son las reacciones del pueblo asistente, en la que no puede faltar la presencia de la juventud rebelde «de forma consciente y consecuente, porque estamos dispuestos a defender la paz y la patria y no permitiremos que ningún imperio se entrometa en la soberanía de Venezuela y estamos dispuestos a dar nuestra vida si es necesario para defenderla».

Amazonas

Pueblo de Amazonas dice presente en el adiestramiento militar para la defensa del país.

Anzoátegui

Pueblo de Anzoátegui acude al llamado del Presidente Nicolás Maduro y se encuentra en los Cuarteles junto a la FANB.

Táchira

El pueblo a los cuarteles. Desde el Batallón Genaro Vásquez 253 en La Fría Municipio García de Hevia.

VTV | FOTO CORTESÍA