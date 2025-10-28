Venezuela impulsa su Marca País en la Feria del Mar en China

CIUDAD MCY.- Venezuela participará en la Feria Internacional del Pescado y Alimentos del Mar que se llevará cabo en la ciudad de Qingdao, República Popular China.

Este evento se presenta como una plataforma estratégica para que la nación sudamericana impulse su Marca País y, en particular, para diversificar y potenciar la exportación de bienes y servicios no tradicionales. También representa una oportunidad para abrir nuevas vías comerciales directas de los productos del mar venezolano en el mercado chino.

Al respecto, el camarón se ha consolidado como el segundo rubro generador de ingresos económicos más importantes para el país después del petróleo. La producción y exportación de productos del mar han experimentado un sostenido incremento en los últimos años diversificando la economía nacional.

Cabe destacar que Venezuela es uno de los siete países en el mundo que posee la autorización sanitaria para vender libremente a China la totalidad de sus especies marinas, un logro diplomático alcanzado hace pocos años por las delegaciones negociadoras que ahora tienen presencia en Qingdao.

En esta feria, la delegación venezolana compartirá pabellón con países como Japón, Rusia y Perú, buscando captar la atención de los compradores de la República Popular China.

AVN l FOTO REFERENCIAL