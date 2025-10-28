Vicepresidenta Rodríguez: Venezuela y Rusia consolidan la fórmula energética global

Ciudad MCY.-«Rusia tiene las primeras reservas de gas del planeta, Venezuela las primeras reservas de petróleo del planeta (…) Se equivocaron cuando sancionaron la industria de los hidrocarburos de Venezuela, se equivocaron muy mal, es imposible excluirlo de la fórmula energética mundial, por el peso específico que tiene en el área energética. También lo dijo el presidente Putin recientemente y afirmó que excluir a Rusia complicaría la vida económica internacional; es un error en la fórmula energética”, declaró la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez.

Durante el Encuentro Empresarial Rusia-Venezuela, realizado en el Centro de Convenciones de la Base Aérea de La Carlota, la vicepresidenta destacó que los indicadores económicos de ambas naciones evidencian una consolidación frente a las presiones externas, en el que el liderazgo energético compartido entre Rusia y Venezuela representa el 24 % de la fórmula energética mundial. “Rusia supera a la Unión Europea con un crecimiento del PIB de 4,1 %, mientras que la Unión Europea apenas alcanza el 1 %. En el caso de Venezuela, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha señalado que lidera la economía latinoamericana con una proyección del 6 % para 2025, pero nuestro PIB ya se proyecta un 8,5 %”, precisó Rodríguez.

Señaló que la ofensiva geopolítica contra ambos países se debe a la codicia por sus recursos energéticos. “Las agresiones económicas, las sanciones ilícitas y el bloqueo financiero han empujado a nuestros pueblos soberanos a construir caminos comunes para el desarrollo propio de la economía”.

También resaltó el papel de los jefes de Estado de Venezuela y Rusia en la defensa de los principios fundamentales productivos del país. “Rusia ha dado lecciones de soberanía y autodeterminación. Vemos también cómo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través del legado del Comandante Chávez, ha demostrado que Venezuela no se rinde, que la soberanía popular guía nuestro destino”.

Igualmente, apuntó que este encuentro da vida al Tratado de Relación Estratégica y Cooperación Rusia–Venezuela, suscrito en mayo de este año: «Ese Tratado eleva nuestro relacionamiento al nivel más alto; ya es ley en Rusia y en Venezuela, y debe servir para que nuestras relaciones en distintos sectores sigan creciendo».

Cabe destacar que el Encuentro Empresarial Rusia-Venezuela reúne a más de 370 empresas de ambos países, junto a autoridades nacionales, con el objetivo de intercambiar propuestas en sectores clave. Las ruedas de negocios abarcan áreas como finanzas, banca, seguros, agricultura, tecnología e inteligencia artificial, en un espacio orientado a fortalecer vínculos productivos.

