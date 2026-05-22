Venezuela lidera Festival de Miniatletismo en América

CIUDAD MCY.- A pocas semanas para el cierre del plazo del Festival de Miniatletismo, Venezuela lidera el programa con el mayor número de participantes entre los países de América con 832 mil 520 niños y jóvenes involucrados en la iniciativa.

La cifra fue revelada por el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, en una actividad que, por segunda semana consecutiva, tomó las instalaciones del Complejo Educativo Benilde Ascanio de la capital como epicentro del programa de desarrollo de la disciplina deportiva.

PRESENCIA INTERNACIONAL

Para garantizar la oficialidad de la jornada, el ministro Cardillo, en conjunto con el viceministro de Masificación Deportiva, Juan Carlos Amarante; el director de Deporte Escolar, Alejandro Herrera y el director de la actividad, el técnico de Alto Rendimiento, Luis Salas, recibieron la visita de la rectora suramericana para World Athletics, More Galetovic.

“Venezuela ha asumido un compromiso muy grande en lo que significa el desarrollo del deporte. Quiero agradecer al ministro de Deporte, Franklin Cardillo, por el apoyo significativo de establecer un mes de Kids´ Athletics que abrirá, a largo plazo, la perspectiva de trabajo para el país en el atletismo y el resto de las disciplinas. Esta experiencia puede convertir a Venezuela en uno de los países líderes de Suramérica y del mundo”, sentenció Galetovic.

RESPALDO DEL ESTADO

La iniciativa impulsada por World Athletics se implementó a lo largo del territorio nacional a través de una alianza estratégica entre el Ministerio de Deporte y Ministerio de Educación, a través de jornadas puestas en marcha en las escuelas, parques, comunidades y clubes de atletismo.

“Este es un proyecto liderado por la presidenta (E), Delcy Rodríguez, para desarrollar y masificar las habilidades motrices básicas y, además, valores para la vida, para que nuestros niños se formen integralmente. Desde el primero de mayo hasta la fecha hemos sumado más de 832 mil niños en las escuelas y liceos de todo el país que hoy nos ubican en el tercer lugar del ranking mundial de participación para World Athletics y como los primeros de América”, reveló el titular de la cartera deportiva.

Los países que encabezan la clasificación mundial son Benín con un millón 214 mil 459 participantes seguido por Uganda con 935 mil 280.

ARTICULACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN

El éxito del festival radica en la articulación entre los organismos de deporte y la educación que incluyeron a las escuelas y liceos de todo el territorio nacional como principales epicentros de esta promoción atlética, al demostrar que la actividad física es un componente indispensable en la formación integral de los ciudadanos.

CONSTRUCIÓN PARA EL FUTURO

Por su parte, el director de Masificación Deportiva, Luis Salas, agregó que el programa de Miniatletismo contribuye al objetivo de la masificación del atletismo en su primera fase, pero que puede contribuir a la formación de atletas en diversas disciplinas para el futuro.

“El atletismo es un elemento que forma habilidades motrices y sirve de base para otros deportes. Por lo general, una persona que es buena en atletismo, puede ser buena también en otras actividades deportivas, porque en su ejecución se desarrolla la fuerza, la agilidad, velocidad y también favorece las habilidades cognitivas en los niños”, explicó el director Salas.

El programa Miniatletismo de este año 2026 se consolida no solo como una plataforma de captación de talentos para la alta competencia, sino como una herramienta de inclusión social que promueve la sana recreación y el sano esparcimiento en la juventud venezolana.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA