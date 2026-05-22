Plan Vecinos y Vecinas afina estrategias para la optimización de los servicios públicos

Durante una jornada de trabajo se evaluaron diferentes acciones para consolidar las acciones que impacten directamente en la calidad de vida de los aragüeños

CIUDAD MCY.- En aras de continuar consolidando una mejor calidad de vida para los ciudadanos y garantizar el acceso a servicios públicos de altos estándares, se llevó a cabo una gran jornada estratégica de trabajo del Plan Vecinos y Vecinas.

​La actividad, que reunió a los enlaces municipales y al equipo territorial del programa, estuvo encabezada por el Enlace Regional para la Atención de los Vecinos y Vecinas del estado Aragua, Angelo Bernal.

​La mesa de trabajo sirvió como escenario para revisar detalladamente el «mapa de soluciones», evaluando las diversas acciones en materia de servicios públicos que se han venido ejecutando de manera progresiva en las diferentes localidades de la entidad.

​Asimismo, las autoridades y voceros municipales realizaron un balance real y exhaustivo del impacto que el Plan Vecinos y Vecinas ha tenido en los territorios, midiendo la efectividad de las políticas implementadas en el seno de las comunidades y ajustando las estrategias para los próximos despliegues.

Es importante mencionar que finalmente estas acciones son parte del compromiso de la Vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, quien continúa trabajando sin descanso, escuchando a la voz de los vecinos, buscando soluciones eficientes que mejoren significativamente su calidad de vida.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA