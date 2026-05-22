Barbacoas celebró 288 años de historia y tradición

Con una nutrida y amplia gama de actividades la localidad del sur del estado le dio inicio a las icónicas e históricas Ferias del Liqui Liqui Barbacoas 2026

CIUDAD MCY.- La alegría, el color, el sabor, la tradición y la identidad de todo un pueblo inundaron el municipio Rafael Guillermo Urdaneta para conmemorar los 288 años de la refundación de Barbacoas y el inicio a las Ferias del Liqui Liqui Barbacoas 2026.

​Las festividades estuvieron encabezadas por el alcalde de la jurisdicción, Julio Melo, quien contó con el acompañamiento especial del secretario de cultura de la entidad, Nicolás González.

Todo esto fue posible gracias al apoyo y trabajo articulado de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, comprometidas con el bienestar del pueblo.

SESIÓN SOLEMNE

​Las actividades conmemorativas iniciaron con una emotiva sesión solemne organizada por el Concejo Municipal de la localidad.

Durante este acto oficial, se realizó un recorrido por la rica historia que ha trascendido en el tiempo hasta llegar al día de hoy, celebrando casi tres siglos desde la refundación de la parroquia.

​En presencia de las autoridades y la ciudadanía, el encuentro sirvió de escenario para rendir un merecido homenaje a diversas personalidades locales.

Se reconoció el papel fundamental de aquellos hombres y mujeres que han impulsado el crecimiento de la ciudad y que, con su esfuerzo diario, han construido una historia que aún se siente viva en la cultura y tradiciones de Barbacoas.

DESFILE Y ACTIVIDADES CULTURALES

Seguidamente, el asfalto de las calles de Barbacoas se llenó de baile, alegría y júbilo con un gran Desfile Institucional.

La colorida caminata contó con la masiva participación de las instituciones educativas, recorriendo las principales arterias viales de la parroquia hasta llegar a su punto final en el Paseo Libertad, conectando con la emblemática Plaza Bolívar.

​En este espacio central, propios y visitantes pudieron disfrutar de una gran Feria Cultural y Gastronómica, además los artistas locales expusieron hermosos cuadros que reflejan la identidad del municipio, mientras que emprendedores de la zona compartieron lo mejor de la dulcería criolla.

Asimismo se realizaron las presentaciones de las instituciones y de la Casa de la Cultura “Miguel Castro Nieves”, quienes interpretaron obras de teatro y danzas.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA