Venezuela refuerza cooperación con el Programa Mundial de Alimentos

Ciudad MCY.-El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil y el director Ejecutivo Adjunto del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Carl Skau, sostuvieron una reunión de trabajo con el fin de revisar estrategias vinculadas a la seguridad alimentaria y fortalecer mecanismos de cooperación en materia de asistencia nutricional.

Durante el encuentro, desde la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, el diplomático venezolano expresó: “Ratificamos los avances del Gobierno Bolivariano, guiado por el autogobierno popular donde hemos logrado garantizar la soberanía y seguridad alimentaria para el pueblo venezolano”.

La alianza entre Venezuela y el PMA se da a través de los esfuerzos conjuntos que ambas partes mantienen desde 2021, año en que se formalizó un memorando de entendimiento para atender a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

La reunión también abordó el desarrollo de capacidades institucionales y el papel de las organizaciones locales en la implementación de políticas alimentarias sostenibles. Las autoridades coincidieron en la necesidad de ampliar el alcance de los programas existentes y garantizar su continuidad en el tiempo.

