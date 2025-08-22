Venezuela repudia ataque terrorista en Cali y reafirma solidaridad con el pueblo colombiano

CIUDAD MCY.- La República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial, en rechazo al atentado perpetrado frente a la Base Aérea “Marco Fidel Suárez” en la ciudad de Cali, Colombia; el hecho, catalogado como acto terrorista por las autoridades colombianas, dejó un saldo preliminar de cinco personas fallecidas y al menos 36 heridas, todas civiles.

La declaración fue difundida por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, a través de su canal de Telegram. En el texto, se reafirma el respaldo de Venezuela al presidente Gustavo Petro, al pueblo colombiano y a las familias afectadas por el ataque. Asimismo, se expresa el acompañamiento a los heridos y se extiende un mensaje de condolencias ante la pérdida de vidas humanas.

El comunicado oficial subraya el rechazo categórico del Estado venezolano a cualquier forma de violencia, en especial a los actos que comprometen la estabilidad regional y la seguridad de los pueblos.

Por su parte, el presidente Petro atribuyó el atentado a acciones del grupo armado liderado por alias “Iván Mordisco”, calificando el hecho como una expresión de terrorismo. Las autoridades colombianas continúan en evaluación los daños materiales y han iniciado investigaciones para esclarecer los responsables y el alcance del ataque.

Equipos de emergencia, salud y gestión de riesgos fueron desplegados de inmediato en la zona afectada. Las labores de inspección y recolección de evidencias se mantienen activas, mientras se refuerzan los protocolos de seguridad en instalaciones estratégicas del país vecino.

VTV