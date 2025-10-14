Venezuela se apuntala con la nueva fase de estabilización de los 13 Motores Económicos

Ciudad MCY.-Este lunes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aseveró que el Gobierno revolucionario está preparando una segunda fase de estabilización del nuevo modelo económico de los 13 Motores de la Agenda Económica Bolivariana, con el propósito de alcanzar un gran objetivo: «La producción plena y sustitución radical al 100% de todos los rubros, el fortalecimiento financiero y monetario del país».

Asimismo, indicó que con el robustecimiento de este «círculo virtuoso», se logrará esta visión clara, a mediano plazo y con mucha fortaleza; ya que, en medio de las amenazas y ataques constantes, por parte del Gobierno norteamericano, la economía surgirá aún más.

En este sentido, el Jefe de Estado precisó que uno de los motivos de toda esta ofensiva, que se ha generado de manera más consecutiva entre el mes de agosto y parte de octubre, de guerra psicológica y amenazas militares, es generar fuerte daños colaterales y hacerle daño a la economía de los venezolanos.

«Hoy te puedo decir, que el daño colateral que han pretendido los extremistas fascistas, que piden invadir a Venezuela y la campaña de amenazas militares y guerras psicológicas del Gobierno de los Estados Unidos, lo hemos logrado contener», enfatizó el Presidente.

En el mismo orden de ideas, el líder revolucionario subrayó, a propósito del incremento del 10% en las ventas decembrinas, que Venezuela tendrá en el último trimestre del año meses con más producción, generación de empleo y abastecimiento pleno para «unas Navidades felices, en familia y en comunidad».

Por otra parte, el Mandatario nacional señaló que la sociedad venezolana «llegó a la conclusión, que dañar la economía es conspirar contra sí mismo», por lo que indicó que ha sido demostrado por años, con la construcción de un territorio de paz, trabajo constante y compartido.

«Yo no soy presidente porque sea un magnate, no soy presidente para dirigir una economía para enriquecer ni a un grupo ni a un apellido. Soy presidente para dirigir una economía que le sirva a toda la sociedad, al conjunto del pueblo venezolano», destacó el presidente Nicolás Maduro durante el segmento «Zona Digital» de su programa Con Maduro +.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA