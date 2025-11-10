Ciudad MCY

Venezuela Sub-17 hizo historia en fase de grupos del Mundial de Qatar 2025

PorBeatriz Guilarte

Nov 10, 2025

Con un par de victorias y un empate, la selección dirigida por Oswaldo Vizcarrondo superó la fase de grupos con 7 puntos encabezando un grupo muy complicado

CIUDAD MCY.- La selección venezolana sub-17 logró una hazaña histórica en el Mundial de Fútbol Qatar 2025 al clasificar como líder del Grupo E con 7 puntos, superando a potencias como Inglaterra y Egipto.

En la tercera fecha disputada en el Zone Pitch 9 de la Zona Aspire en Doha, Venezuela venció 4-2 a Haití. La Vinotinto abrió el marcador al minuto 6 con un gol de Diego Claut, quien aprovechó un error defensivo. Luego, Mancilla convirtió un penal al 14’ para el 2-0.

Haití reaccionó con goles de Jacquet (41’) y Wilson Félix (71’) para empatar el encuentro. Pero David García, máximo artillero vinotinto, apareció en los minutos 78 y 90+3 (penal) para sentenciar el partido.

MARCARON LA DIFERENCIA

El camino en fase de grupos de la selección nacional comenzó con un triunfo de 3 goles por 0 ante la selección de Inglaterra. Luego, igualaron con Egipto a un tanto y cerraron con triunfo de 4 – 2 ante la selección de Haití.

Con estos resultados, la Vinotinto se posicionó primera en su grupo, dejando atrás a Inglaterra (6 pts), Egipto (4 pts) y Haití (0 pts), y asegurando su pase a los octavos de final entre los 8 mejores del torneo.

EL DATO

Pese a enfrentar un grupo considerado complicado, Venezuela sorprendió al mundo con su solidez táctica y efectividad ofensiva. Las expectativas estaban puestas en Egipto e Inglaterra, pero la Vinotinto se impuso con carácter y talento.

CIUDAD MCY  |  FOTOS CORTESÍA

