Venezuela y Colombia ratifican defensa de lazos históricos por la paz

CIUDAD MCY.- «Al margen de la Cumbre de Presidentes y Jefes de Estados de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), tuvimos el placer de realizar un encuentro bilateral con la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, con quien ratificamos nuestro compromiso de profundizar y defender nuestros lazos históricos», así lo aseveró el canciller de la República, Yván Gil.

A través de sus redes sociales, Gil destacó que estas acciones aseguran el trabajo por «nuestros pueblos, un camino de paz y prosperidad». Asimismo, informó que ha sido un placer saludar a la vicepresidenta de la República de Colombia, Francia Márquez, al primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, y al canciller de Haití, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, «a quienes les transmitimos el saludo fraterno del presidente Nicolás Maduro Moros».

En su intervención, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, hizo un llamado enérgico a los países participantes para asumir una postura firme y unificada frente al creciente despliegue militar en la región caribeña y las amenazas que enfrenta la comunidad latinoamericana y caribeña.

“Frente al aumento del despliegue militar en la región caribeña y las amenazas que enfrenta nuestra comunidad, es imprescindible actuar con firmeza. La IV Cumbre CELAC-UE debe expresar una posición unificada y clara: defender a América Latina y el Caribe como una Zona de Paz, rechazando cualquier intento de militarización en nuestras costas y tierras”, subrayó Gil.

