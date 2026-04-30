Vhill: El rugido metalero de Venezuela entre los grandes en Waken

El grupo fusiona death metal con influencias de black metal, música electrónica y sus referentes son Meshuggah, Slayer, Sepultura y Cattle Decapitation

CIUDAD MCY.- La banda Vhill, nacida en 2018 en el corazón de Ciudad Guayana en el estado Bolívar, se ha consolidado como una joya emergente del death metal latinoamericano. Lo que comenzó como un proyecto entre amigos se ha transformado en una fuerza arrolladora que representa con orgullo la escena extrema venezolana.

Vhill fusiona death metal con influencias de black metal, música electrónica y sus referentes son Meshuggah, Slayer, Sepultura y Cattle Decapitation. En la actualidad la banda está compuesta por Joel Rodríguez, voz líder; Samuel Duque y Marco Requena, en las guitarras; Omar Zamora, bajo y Gregory Peraza, batería.

Tragedia, triunfo continental y Waken

En 2020 esta banda enfrentó la desaparición física de su fundador y baterista Jorge Díaz, lo que amenazó con desintegrar el grupo y detener su sueño, pero decidieron honrar su legado con más fuerza, convirtiendo el duelo en motor creativo, y movidos por una fe inquebrantable decidieron levantarse. Tras una pausa de tres años, Vhill regresó en 2024 con el sencillo “Extinción”, reafirmando su compromiso con el arte y la comunidad metalera.

Realizaron una gira rápida de apenas cinco conciertos, enfrentando dificultades logísticas, desde obtener sus visas hasta el traslado de sus instrumentos a través de múltiples fronteras y cordilleras. Su travesía fue por tierra desde Puerto Ordaz hasta Quito, enfrentando más de 2.800 metros de altitud y recibiendo el apoyo de la banda ecuatoriana Mini Pony, Vhill pudo presentarse con contundencia y dejar una huella imborrable.

Su actuación en la final regional en Riobamba, Ecuador en diciembre de 2024, fue una victoria épica que llevó a la banda a la final del Wacken Metal Battle Suramérica y el derecho de ir a Alemania, siendo la primera banda venezolana en lograrlo.

Su paso por el Wacken Open Air en 2025, el festival de metal más grande del mundo, fue mucho más que una competencia, a pesar de no quedar entre los cinco primeros, su performance fue una demostración de resistencia y hermandad. Vhill no solo tocó con un nivel técnico impecable, sino con el corazón puesto en cada nota, representando el dolor, la esperanza y el coraje de una región entera. Allí compartieron escenario con leyendas como Machine Head y Gojira.

En Maracay

El pasado 11 de octubre, Vhill fue parte del concierto de Nuevas Bandas como invitado especial en la emblemática Concha Acústica de Maracay. Esta participación reafirmó su compromiso con la escena musical venezolana y su deseo de seguir inspirando a nuevas generaciones de músicos.

Vhill ha sido descrita como embajadora del metal venezolano, llevando actitud, técnica y pasión a cada presentación. Su historia es testimonio de perseverancia, hermandad y amor por el arte, y su música es reflejo de una generación que transforma la adversidad en potencia creativa.

Marcos Gavidia / Krystel Pérez

FOTO: REFERENCIAL