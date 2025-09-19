VI Bienal del Sur contará con la participación de 16 países

CIUDAD MCY.- La VI Bienal del Sur será inaugurada este próximo 10 de octubre a partir de las 11 de la mañana en el Museo de Bellas Artes de Caracas, bajo el lema Pueblos en Resistencia: El Poder de la Diversidad. La actividad exhibirá que exhibirá obras de artistas nacionales e internacionale busca celebrar la diversidad cultural y el arte contemporáneo con distintas disciplinas.

A través del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (Iaetes), se conoció la nueva fecha de este importante evento cultural anunció la nueva fecha de inauguración de este importante evento, el cual estaba previsto inicialmente desde el 3 al 16 de enero del presente año.

Más de 150 artistas de 16 países participan en la Bienal incluidas las naciones que forman parte del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), para celebrar las artes plásticas más relevantes de Venezuela y el Caribe.

Entre las disciplinas disponibles destacan la escultura, fotografía, videoarte, textiles e instalaciones, entre otras, con la finalidad de transformar la ciudad capital en un escenario de resistencia, diversidad y encuentro artístico.

EL FOCO | FOTO CORTESÍA