Conozca el método natural antienvejecimiento

Milexis Pino

Ene 12, 2026

CUIDAD MCY.-La gimnasia facial se ha consolidado como una alternativa eficaz para combatir la pérdida de colágeno y la flacidez mediante ejercicios musculares repetitivos. Según expertos en estética como Alexandra Rada, dedicar tan solo 20 minutos diarios a esta rutina permite aumentar el volumen muscular del rostro, suavizando líneas de expresión y bolsas bajo los ojos. La técnica combina el uso de las yemas de los dedos y las palmas de las manos para generar resistencia, logrando que la piel recupere su tonicidad de forma natural.

Rutinas específicas para cada zona del rostro

El entrenamiento incluye maniobras precisas para áreas críticas, como el mentón, los pómulos y la frente, buscando liberar tensiones y marcar facciones. Ejercicios como parpadear bajo tensión para eliminar bolsas o masajear la mandíbula para reducir las «patas de gallo» son fundamentales para obtener resultados visibles.

Es esencial realizar un calentamiento previo con toques ligeros en cuello y hombros para preparar la musculatura facial y evitar lesiones antes de aplicar mayor presión.

Beneficios de los aceites en el masaje facial

Para potenciar los efectos del rejuvenecimiento, se recomienda integrar aceites esenciales, como el de coco, que facilitan el deslizamiento y aportan hidratación profunda. Masajear el entrecejo hacia los lados o presionar los pómulos hacia arriba con las palmas ayuda a definir el contorno facial y a relajar el rostro tras la jornada. Estos rituales no solo actúan sobre la estética, sino que promueven un bienestar integral al combinar la estimulación física con las propiedades aromáticas de los aceites.

