Vicepresidenta Delcy Rodríguez destaca crecimiento sostenido en sector de hidrocarburos

CIUDAD MCY.- La ministra de Hidricarburos, Delcy Rodríguez, informó este lunes que el sector registra un crecimiento sostenido en producción de petróleo, gas y combustibles, resultado de alianzas nacionales e internacionales y del esfuerzo conjunto de las y los trabajadores de la industria.

“Siempre en crecimiento paulatino, sostenido, con esfuerzo propio, y con alianzas nacionales e internacionales que están invirtiendo en nuestro país”, dijo durante un Consejo de viceministros de la cartera ministerial, donde presentó un balance positivo sobre los indicadores de producción y suministro que, según dijo, consolidan la recuperación y el desarrollo del sector.

El avance, explicó, se apoya en estrategias de cooperación técnica, contratos de operación y mejoras en la gestión que han permitido mantener incrementos en los volúmenes extraídos y en la distribución de combustibles.

En este sentido, indicó que el repunte en las empresas conexas al sector también ha permitido el crecimiento del PIB. “Este año ha repuntado y superado a los previos; eso quiere decir que es un sector que está activado, como lo demuestra la participación de casi un 17 % en crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)”, comentó la también vicepresidenta ejecutiva de la República.

Rodríguez destacó que estos resultados no solo aportan a la estabilidad del mercado interno, sino que colocan al país en una posición ventajosa para proyectarse (2030-2050) como potencia energética en el mediano y largo plazo.

En este mismo contexto, apuntó que la política energética de Estados Unidos hacia Venezuela tiene la intención «de dominio y control de nuestros recursos energéticos”.

Recordó una publicación del Departamento de Estado de Estados Unidos del año 1953 y afirma que “esta visión se repite en los años 60, 70, 80, 90″; mencionó que fue consecuencia de gobiernos serviles del puntufijismo, de Acción Democrática y Copei.

«El extremismo venezolano y el fascismo de hoy rompieron cualquier expectativa de arrastrarse, del entreguismo de cómo han prometido a gobiernos de Estados Unidos y Occidente entrar nuestro petróleo, gas, oro, hierro, carbón, recursos financieros y todos los recursos”.

Alertó que en 2025, Estados Unidos, en su desesperación, busca «hacerse con los recursos energéticos de Venezuela”.

“La historia va a seguir demostrando que Venezuela vencerá y que nosotros seguiremos con nuestro camino productivo, de desarrollo nacional y de felicidad para nuestro pueblo», completó la vicemandataria.

