Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Vicepresidenta Delcy Rodríguez destaca crecimiento sostenido en sector de hidrocarburos

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Nov 18, 2025

La también ministra del sector explicó que el avance se apoya en estrategias de cooperación técnica, contratos de operación y mejoras en la gestión que han permitido mantener incrementos en los volúmenes extraídos y en la distribución de combustibles

CIUDAD MCY.- La ministra de Hidricarburos, Delcy Rodríguez, informó este lunes que el sector registra un crecimiento sostenido en producción de petróleo, gas y combustibles, resultado de alianzas nacionales e internacionales y del esfuerzo conjunto de las y los trabajadores de la industria.

“Siempre en crecimiento paulatino, sostenido, con esfuerzo propio, y con alianzas nacionales e internacionales que están invirtiendo en nuestro país”, dijo durante un Consejo de viceministros de la cartera ministerial, donde presentó un balance positivo sobre los indicadores de producción y suministro que, según dijo, consolidan la recuperación y el desarrollo del sector.

El avance, explicó, se apoya en estrategias de cooperación técnica, contratos de operación y mejoras en la gestión que han permitido mantener incrementos en los volúmenes extraídos y en la distribución de combustibles.

En este sentido, indicó que el repunte en las empresas conexas al sector también ha permitido el crecimiento del PIB. “Este año ha repuntado y superado a los previos; eso quiere decir que es un sector que está activado, como lo demuestra la participación de casi un 17 % en crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)”, comentó la también vicepresidenta ejecutiva de la República.

Rodríguez destacó que estos resultados no solo aportan a la estabilidad del mercado interno, sino que colocan al país en una posición ventajosa para proyectarse (2030-2050) como potencia energética en el mediano y largo plazo.

En este mismo contexto, apuntó que la política energética de Estados Unidos hacia Venezuela tiene la intención «de dominio y control de nuestros recursos energéticos”.

Recordó una publicación del Departamento de Estado de Estados Unidos del año 1953 y afirma que “esta visión se repite en los años 60, 70, 80, 90″; mencionó que fue consecuencia de gobiernos serviles del puntufijismo, de Acción Democrática y Copei.

«El extremismo venezolano y el fascismo de hoy rompieron cualquier expectativa de arrastrarse, del entreguismo de cómo han prometido a gobiernos de Estados Unidos y Occidente entrar nuestro petróleo, gas, oro, hierro, carbón, recursos financieros y todos los recursos”.

Alertó que en 2025, Estados Unidos, en su desesperación, busca «hacerse con los recursos energéticos de Venezuela”.

“La historia va a seguir demostrando que Venezuela vencerá y que nosotros seguiremos con nuestro camino productivo, de desarrollo nacional y de felicidad para nuestro pueblo», completó la vicemandataria.

GLOBOVISIÓN | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Aragua

SNPS Aragua conmemoró Semana Mundial contra la Diabetes

18 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Especial

La Victoria: cuatro siglos de historia, resistencia y transformación

18 de noviembre de 2025 Beatriz Guilarte
Aragua

Inician trabajos de rehabilitación del CDI Hugo Chávez en Ribas

18 de noviembre de 2025 Beatriz Guilarte
Cultura

Nicolás: el origen se proyectará en los 5.336 circuitos comunales del país

18 de noviembre de 2025 Beatriz Guilarte