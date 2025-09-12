Vicepresidenta Rodríguez insta al Gobierno de EE.UU. «calibrar su GPS» y cambiar su objetivo

Ciudad MCY.-La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, durante la Plenaria Extraordinaria del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), indicó que los Estados Unidos debe «calibrar su GPS porque la droga que quieren combatir no sale por el Caribe, sino por el océano Pacífico».

En ese sentido, recalcó que Venezuela tiene la amenaza de misiles que lo apuntan, «porque ellos (EE. UU.) dicen que de aquí sale la droga, pero les hemos dicho, que deben calibrar su GPS, porque realmente la droga sale por el Pacífico».

A su vez, agregó que estas agresiones «no son un tema militar, la presencia de barcos en el Caribe, otro objetivo y significado y no es más que un cambio de régimen en Venezuela y no es combatir el narcotráfico como lo hacen creer».

«Les repito, no es el Caribe por donde deben estar, están mal ubicados, es en el Pacífico. Venezuela no es un país que esté inmerso en drogas y esas acusaciones son una gran patraña, la droga sale de Ecuador porque son el principal exportador de estupefacientes a Estados Unidos y a Europa», añadió.

En ese sentido, citó informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, desde 1999 hasta 2025, donde indican que «Venezuela no es un país relevante en materia de droga, no es productor, ni en sus tierras hay narcotráfico, ni tampoco está enfermo de estupefacientes. Tamaña mentira, pretenden adjudicarle al país».

Señaló que Venezuela ha visto cómo la extrema derecha ha hecho alianzas con el narcotráfico colombiano, mexicano, ecuatoriano, «hemos visto cómo han atentado contra el pueblo».

VTV