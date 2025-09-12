Venezuela rompe con el pasado colonial e inicia una nueva etapa de lucha pacífica

Ciudad MCY.-Durante la Plenaria del Congreso Extraordinario del PSUV-JPSUV 2025, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, reafirmó con firmeza el compromiso del pueblo venezolano con la dignidad, la independencia y la lucha permanente por su desarrollo soberano.

“Jamás el pueblo de Venezuela será humillado, jamás se arrodillará. Andaremos de pie, con la cara argüida, con la cara al sol y en batalla permanente por la dignidad de un país que se ha ganado el derecho a vivir, a existir y desarrollarse”, expresó.

Asimismo, resaltó que Venezuela ha roto con la visión colonial y ha iniciado una nueva etapa de lucha pacífica, cultural, social, ideológica, política, electoral y económica. Este proceso ha implicado un gran esfuerzo nacional para consolidar un proyecto de desarrollo conjunto y compartido.

El jefe de Estado, destacó que la Revolución Bolivariana ha enfrentado múltiples pruebas a lo largo de sus 26 años de historia, y que cada una ha sido superada con valentía y convicción “cuando una revolución toma rumbo y camino, su única opción es avanzar, combatir; retroceder no es alternativa”.

“Nos hemos formado en las luchas sociales. En cada etapa le hemos dicho la verdad al pueblo y hemos llamado al combate con la verdad. Con la verdad ni ofendo ni temo, y por la verdad murió Jesucristo. Por la verdad bolivariana hemos transitado el camino”, afirmó.

Subrayó que la independencia, la libertad rebelde del pueblo, la República y la bandera tricolor no tienen alternativa. “¿O es alternativa volverse colonia, esclavos, humillarnos y arrastrarnos al imperio? Jamás”, sentenció.

Finalmente, reiteró que cada año ha sido una construcción de caminos hacia la victoria, la paz, la estabilidad y la unión nacional, reafirmando el carácter irreductible del pueblo venezolano frente a cualquier intento de sometimiento.

VTV | FOTO CORTESÍA