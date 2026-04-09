Yorgelis Salazar va por nuevo título en la Premier League de Karate

CIUDAAD MCY.- La karateca venezolana Yorgelis Salazar competirá del 10 al 12 de abril en la parada de China de la K1 Premier League, uno de los eventos más importantes del circuito mundial de karate organizado por la World Karate Federation.

Salazar llegará al evento tras conquistar recientemente el título absoluto en la división de -50 kilogramos de kumite en la parada celebrada en Roma.

La competencia se disputará en la ciudad de Leshan, en categoría adulta, y reunirá únicamente a los 32 mejores karatecas del mundo en cada división de peso y modalidad.

La karateca contará con la dirección técnica del entrenador italiano Gianluca De Vivo, quien acompañará a la atleta en esta exigente cita internacional que otorgará puntos para el ranking mundial de la WKF.

Cuatro paradas

La jornada del 10 de abril estará destinada al sistema round robin, mientras que los días 11 y 12 se desarrollarán las finales de las diferentes categorías.

La K1 Premier League es considerada la liga más importante del karate mundial y forma parte de un circuito de cuatro eventos en 2026, con sedes en Estambul, Roma, Leshan y Rabat.

Durante esta parada que se llevó a cabo en mayo del 2025, Salazar se retiró de la competencia debido a la rotura de los ligamentos de la rodilla derecha, que la dejó fuera del tatami por cuatro meses hasta que retornó oficialmente en el Campeonato Mundial de Karate en el Cairo en el mes de octubre, donde consiguió medalla de bronce.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA