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Estrellas del béisbol arriban al país para participar en la Liga Monumental

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PorBeatriz Guilarte

Abr 10, 2026

CIUDAD MCY.- Al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, arribaron las grandes estrellas del béisbol que estarán presentes en la Liga Monumental, un evento que se llevará a cabo este 11 de abril de 2026.

En tal sentido, el exgrandeliga dominicano José Reyes indicó que es la primera vez que visita Venezuela. “Espero disfrutar este evento al máximo y darle un buen espectáculo a la gente de Venezuela”, expresó a Venezolana de Televisión (VTV).

Igualmente, hizo un llamado a la población venezolana a no perderse la Liga Monumental este sábado en el estadio Monumental de Caracas. “Vendrán Robinson Canó, David Ortiz y leyendas de Venezuela que también estarán presentes».

Esta actividad, organizada por La Liga Monumental, está concebida como un homenaje al béisbol y una celebración del desempeño de la selección venezolana en el reciente Clásico Mundial de Béisbol, donde el país obtuvo el trofeo que será conmemorado durante la jornada.

FUENTE : AGENCIA 

FOTO : CORTESÍA

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Por Beatriz Guilarte

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