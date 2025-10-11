Orzuelos: ¿por qué aparecen? ¿Cómo acelerar su curación

CIUDAD MCY .- Los ojos son una de las zonas más sensibles del cuerpo, por lo que cualquier herida, granito o alteración resulta especialmente molesta. Entre las afecciones más comunes se encuentran los orzuelos, pequeños bultos dolorosos que aparecen en los párpados y que suelen estar rodeados de mitos.
Un orzuelo es una inflamación localizada en el borde del párpado o en su interior. Se presenta como un bulto enrojecido y doloroso, generalmente causado por una infección de la bacteria Staphylococcus aureus, según explican expertos de Cinfa.
Aunque no es una patología grave y suele desaparecer en pocos días, puede provocar molestias adicionales como lagrimeo, dolor ocular, sensibilidad a la luz o incluso dolor de cabeza, tal y como señalan desde la Clínica Ocumed.
¿Por qué aparecen los orzuelos?
La causa principal es la inflamación de las glándulas sebáceas de los párpados y las pestañas debido a una infección. No obstante, también pueden estar relacionados con una higiene ocular deficiente (por ejemplo, tocarse los ojos con las manos sucias o colocarse lentillas sin lavárselas antes), así como con factores internos. En adultos, suelen asociarse a épocas de estrés físico o emocional y a cambios hormonales.
Prevención
Para reducir el riesgo de sufrir un orzuelo conviene seguir estas recomendaciones:
- 1. Lavarse las manos con frecuencia para evitar tocarse los ojos con ellas sucias.
- 2. Retirar siempre el maquillaje antes de dormir.
- 3. No utilizar cosméticos caducados.
- 4. No compartir toallas faciales.
- 5. Mantener una buena higiene con las lentes de contacto, respetando los tiempos de uso y evitando prolongar su vida útil.
Cómo aliviarlos
Si el orzuelo ya ha aparecido, existen algunos cuidados que pueden acelerar la recuperación y disminuir las molestias:
- –Compresas templadas: aplicar un paño húmedo con agua tibia sobre el ojo, varias veces al día.
- –Bolsitas de té: tras hervirlas y dejarlas enfriar, colocarlas sobre el párpado afectado.
- –Masajes suaves: realizar pequeños masajes en la zona puede ayudar al drenaje del orzuelo.
VTV | FOTO CORTESÍA