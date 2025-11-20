133 nuevos médicos cirujanos de la UC – Aragua tuvieron su clase magistral

CUIDAD MCY.-Un total de 133 graduandos de la Promoción XLIX de Médicos Cirujanos de la Universidad de Carabobo (UC), adscritos a la Escuela de Medicina «Dr. Witremundo Torrealba» de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la sede Aragua, celebraron con éxito su última clase magistral en un acto solemne y emotivo.

​La ceremonia, que marca la culminación de sus estudios de pregrado, contó con la presencia de autoridades, como José Alejandro Corado, Decano de la FCS;​ José Sánchez, Comisionado del Decano;​ Irma Agüero, Directora de la Escuela de Medicina «Dr. Witremundo Torrealba» y Madrina de la Promoción; José Rafael Rojas, Coordinador del Módulo Docente; María Laura Díaz Castro, por la Federación de Centros Universitarios; Maiqui Flores, Orador de Orden; profesores, familiares y amigos.

​Tras la interpretación de los himnos y una semblanza de la escuela, se procedió a la actividad central, donde Maiqui Flores, dictó la Clase Magistral titulada «TITULA ÉTICA MÉDICA… UN EJERCICIO DE ALTURA BASADO EN VALORES». Posteriormente, Irma Agüero dirigió la lectura de un extracto del Juramento Hipocrático.

​Uno de los momentos más significativos fue la entrega de reconocimientos a los 5 mejores promedios de la promoción, destacando el esfuerzo y la dedicación de los futuros profesionales:

​1er Lugar: GIRÓN ÁLVAREZ CARLOS ALBERTO (19,11 puntos)

​2do Lugar: MALAVÉ DOS SANTOS AMBAR MARINA (18,8 puntos)

​3er Lugar: ZAHALAN KATOUCH YUSEF MUFID (18,52 puntos)

​4to Lugar: GRANADILLO FERNÁNDEZ GABRIEL ANTONIO (18,5 puntos)

​5to Lugar: DE ABREU ROSALES JUAN MIGUEL (18,33 puntos)

​El acto culminó con la entrega de una placa de reconocimiento a la Escuela de Medicina y las palabras de cierre a cargo del Decano José Corado, quien hizo una reflexión profunda sobre las redes sociales en la actualidad en la profesión.

​Con este acto, la Promoción XLIX se despide de su Alma Mater, lista para comenzar su vida profesional y contribuir al sistema de salud aragüeño, venezolano y del mundo.

PRENSA UCSA I FOTO: PRENSA UCSA