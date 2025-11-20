Inparques fomentó la preservación del Henri Pittier

Con la “Vitrina Ecológica” los trabajadores incentivan el cuidado del patrimonio natural de Venezuela

CUIDAD MCY.-El Instituto Nacional de Parques (Inparques) en el estado Aragua, busca herramientas para seguir promoviendo el amor y cuidado hacia el Henri Pittier, en esta oportunidad, usaron una estrategia interactiva llamada “Vitrina Ecológica”.

Este espacio incentivó la conciencia ambiental de forma entretenida, al emplear material informativos, conversatorios, e incluso, muestras de la biodiversidad animal y vegetal.

El responsable de Investigación y Seguimiento Ambiental, Ely Gómez, está a cargo del nuevo proyecto, y subrayó que, el objetivo es enseñarle a la distinta generación la importancia que tiene este pulmón vegetal en el equilibrio biológico de la ciudad.

Con esta acción, los trabajadores reafirmaron su compromiso ecosocialista y la formación en búsqueda de cuidar el patrimonio natural de Venezuela.

THAIMARA ORTIZ | FOTO | REFERENCIAL