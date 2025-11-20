Infocentro celebró 25° aniversario con sesión especial del Cleba

La institución ha desarrollado la mente de las personas en otras ramas de interés como la física y robótica.

CIUDAD MCY.- Infocentro cumplió 25 años de servició al pueblo, por ese motivo, se llevó a cabo una sesión especial del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba), para reconocer la ardua labor de educación que realizan los trabajadores.

‎‎Como parte de las políticas de formación e inclusión social impulsadas por el fallecido presidente Hugo Chávez, en todo el territorio nacional se crearon espacios donde la población pudiese acceder a internet y capacitaciones en materia científica.

‎‎Con esa clara premisa, la presidenta del órgano legislativo, Katiana Hernández, instaló el acto protocolar con sentidas y merecidas palabras a los presentes, quienes desde sus respectivas trincheras elevaron los estándares de conocimiento sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

‎‎“Ustedes son parte de un sueño del comandante Chávez; llevaron alfabetización tecnológica a todos los rincones de nuestro país, y hoy honramos ese trabajo, el compromiso con la ciencia y tecnología”, resaltó en la intervención.

‎‎A la fecha, el cuerpo de profesores, especialistas y facilitadores lograron significativos avances que trascendieron los objetivos iniciales. Más que un sitio, Infocentro se extendió hasta abarcar la mente de las personas con otras ramas de interés como la física y robótica.

‎‎»La ciencia que está al servicio de nuestras comunidades más vulnerables gracias a la revolución bolivariana y al presidente Nicolás Maduro», acotó la presidenta del Cleba.

‎‎AÑOS DE SERVICIO

El discurso principal estuvo a cargo del facilitador Pedro Osto, quien fungió como Orador de Orden. La locución estuvo dirigida a la labor social que desempeña la fuerza trabajadora, pues se encargaron de la democratización del «uso de la tecnología de la comunicación», con despliegues multidisciplinarios.

‎‎Uno de los grandes logros que obtuvieron fue el premio Rey Hamad Bin Al Khalifa en el 2010, esto gracias a la alfabetización de los adultos mayores, pues están centrados en el abordaje de todas las edades.

‎‎»Incorporamos a niños, jóvenes, adultos, y adultos mayores, que impriman sus sueños y se apropien de la tecnología», señaló.

‎‎En la actualidad, están en la fase de comunalización, al entregar al pueblo el manejo y corresponsabilidad de este importante espacio.

‎‎PLAN NACIONAL DE COMUNAS EN RED DIGITAL

‎Yasmin Rouzz, jefa de estado de la fundación, mencionó que se encuentran trabajando en el Plan nacional de comunas en red digital, una iniciativa que pretende empoderar a las comunidades a través de la capacitación en tecnologías de la información y comunicación.

‎‎De las 191 comunas y circuitos comunales de la entidad alcanzaron 32, y planean llegar al 100% en el periodo 2026. «Es un proceso largo, pero lo seguiremos impulsando con fuerza en esta etapa de transición al Estado Comunal». Refirió.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS : JUAN ZAPATA