400 viveristas del país se comprometieron a multiplicarse en un plan de formación ecosocialista

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, informó este viernes al presidente Nicolás Maduro Moros, que el Gobierno Bolivariano llevará a cabo un Plan de Formación para multiplicar a los viveristas del país.

La intención de este plan es contar con defensores del ambiente que puedan contribuir a la conformación de 2 mil viveros comunales, meta prevista por ente ecologista; a fin de alcanzar la meta del próximo año en la producción de 10 millones de árboles.

En un balance de la Gran Misión Madre Tierra, realizado desde el parque Vinicio Adames, en conmemoración a los 200 años del Decreto de Chuquisaca, el ministro Molina detalló que la misión ha logrado realizar una actualización de la situación de los 44 parques nacionales, que a través de un estudio científico les permitirá trazar un plan estructurado, integral y sistémico en todos los parques nacionales y avanzar en su mantenimiento.

Entre las otras buenas noticias que ofreció el Ministro de Ecosocialismo, detalló que se conformó el Comité Operativo de Cuencas para definir cuáles deben ser intervenidas y dónde se deben hacer mayores esfuerzos en reforestación.

También indicó que se ha avanzado en la creación de los mapas de riesgo comunal. «Ya llevamos 428 mapas construidos por las comunidades, que son las que más conocen, debemos llegar a 5.336. Todas las comunas tienen que tener su mapa de riesgo para saber cómo comportarnos, cuáles son las vulnerabilidades en mi territorio, qué afecta aguas abajo», dijo Molina.

En este mismo orden de ideas, con la Misión Ciencia y Tecnología «Humberto Fernández Morán», el ministro Molina señaló que se ha realizado el diseño de las estaciones meteorológicas para cada comuna. «Ya tenemos el diseño y en el 2026 las vamos a fabricar, con ciencia y tecnología criolla», explicó.

Por último, Molina en su balance indicó que se ha logrado atacar el comercio ilícito de fauna silvestre con más de 66 casos reportados y resueltos para limitar estas acciones que hacen mucho daño a los animales.

