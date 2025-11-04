Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

2 518 nuevos centros se suman a los puntos electorales para la cuarta consulta popular

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Nov 3, 2025

Ciudad MCY.-El ministro del Poder Popular para las Comunas, los Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, informó durante el segmento «Más Comuna, Más Democracia, Más Pueblo», del programa Con Maduro +, que en los debates de las pasadas asambleas populares se definieron 8 508 centros electorales para las próximas consultas, de los cuales, 2 518 serán nuevos centros para ejercer el voto popular el 23 de noviembre.

En este sentido, resaltó que este resultado arroja un aumento del 70% en los centros que serán activados, con el objetivo de darle protagonismo a la participación de los vecinos en las consultas populares.

En este orden de ideas, es importante destacar que el sábado 1.o y domingo 2 de noviembre, miles de ciudadanos participaron en la segunda jornada de Asambleas Populares, para definir los proyectos a postular a la Cuarta Consulta Popular Nacional, a celebrarse en Venezuela el próximo 23 de noviembre.

Por otra parte, es de interés mencionar que estas acciones fortalecen la organización popular, mediante las consultas nacionales que se han desarrollado desde hace más de un año en todo el territorio venezolano, como parte de la profundización de la democracia participativa y protagónica, a fin de dar respuesta a la Agenda Concreta de Acción (ACA) en las comunidades de todo país.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Aragua

Emblemático lunes cívico homenajeó al cantor del pueblo Alí Primera

3 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Venezuela consolida método PAE en alianza con Rusia

3 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

UNA celebró 48 años de educación a distancia con sesión solemne del Cleba

3 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Presidente Maduro anuncia la creación de una Gran Misión de Protección Social Integral para la Familia Policial

3 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez