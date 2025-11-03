Cabello calificó de históricas las jornadas de asambleas de cara a la Consulta Popular

Ciudad MCY.-Este lunes, 03 de noviembre, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, calificó de extraordinaria las jornadas de asambleas que se realizaron durante el fin de semana en todo el país de cara a la Cuarta Consulta Nacional Popular del próximo 23 de noviembre.

“El día sábado y domingo se hizo una jornada histórica, como son todas las jornadas del movimiento comunal en Venezuela, y que han cobrado una fuerza extraordinaria de las asambleas en todos los Circuitos Comunales del país”, expresó durante la rueda de prensa del PSUV.

Resaltó que en los 5 mil 336 Circuitos Comunales de todo el país el Poder Popular presentó los proyectos para sus comunidades. “Y además tomando decisiones, porque aquí quien toma las decisiones es el Pueblo y el Pueblo en la organización comunal lleva la bandera a la hora de la toma de las decisiones», agregó.

Reafirmó que esto es muestra de la democracia participativa y protagónica que se vive en Venezuela. “Lo demás tenemos es que cumplir las órdenes que nos den las Comunas (…) Esto es el ejercicio pleno de una democracia participativa y protagónica de nuestro Pueblo”, dijo.

Además, resaltó que la convocatoria realizada por el presidente Nicolás Maduro a esta Cuarta Consulta Nacional Popular cobra más fuerza en este momento.

REDACCIÓN MAZO | FOTO CORTESÍA