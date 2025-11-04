Más de 33 mil proyectos comunales han sido postulados para las próximas consultas del 23-Nov

Ciudad MCY.-Durante el segmento «Más Comuna, Más Democracia, Más Pueblo», el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que durante las asambleas populares que se han estado realizando hasta el momento, en todo el territorio nacional, ya se han postulado 33 091 proyectos comunales y vecinales, en libertad absoluta, para el emprendimiento y la producción nacional.

Aunado a ello, el presidente Maduro destacó que, para buen desarrollo de este proceso de elección, ya se han inscrito en el sistema, hasta ahora, 4 856 circuitos comunales, lo que significa, que ya para este lunes en horas de la noche, el 91% de los proyectos estará cargado en el sistema, para la elección de 7 proyectos por cada uno de los circuitos comunales, debido a que se han realizado hasta esta hora, el 98% de las asambleas.

Asimismo, indicó que los proyectos postulados tienen que ver con servicios públicos, salud, educación, entre otros; detallando, que, de estos, el 5% está relacionado a seguridad, 27% con lo social, 5% con Jueces y Juezas de Paz, casa comunal, y 6% con proyectos científicos.

Por lo antes descrito, el Mandatario venezolano puntualizó: «La democracia es un proyecto de vida para toda la sociedad y basada en la libertad, pero, sobre todo, en la concreción de acciones colectivas por el bien común y el bienestar del pueblo».

«Comunidad es hablar de la patria, es el proyecto de mayor calada que estamos construyendo, para una nueva economía, un nuevo modelo social de la igualdad y del socialismo, para la máxima felicidad del pueblo», destacó el líder revolucionario.

Fusión popular-militar para la defensa y avance de la patria

En este sentido, el Dignatario resaltó que de los lideres comunales del país, el 80% son lideresas, mujeres de la patria, razón por la que, enfatizó que el Gobierno, de manera conjunta con el Poder Popular, está en la construcción de «un nuevo poder, el poder del pueblo, que tiene varios componentes: el poder de la consciencia, los valores, de lo económico, a través de la economía comunal y el poder militar, que son las armas de la república».

Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro enalteció la labor que realiza la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), conjuntamente con el pueblo para que se efectué en paz y alegría las asambleas populares, así como para el resguardo y defensa de la patria.

«En los mejores sueños de revolucionario precoz, jamás hubiera imaginado poder vivir [y ver] en la realidad, a los soldados de la patria junto al pueblo, construyendo, uniéndose, entendiéndose, este es el mejor momento de la patria», enfatizó.

En la misma línea, dijo que en caso de tener que defender la patria, el día que se presente alguna circunstancia, el pueblo estará unido a la FANB para defenderla con su misil, con su tanque y con su avión.

