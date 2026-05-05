20 familias aragüeñas recibieron viviendas dignas en el sector El Venerable

La gobernadora Joana Sánchez hizo entrega formal de llaves a las familias, quienes a partir de ahora cuentan con un hogar equipado que garantiza su bienestar y estabilidad

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por garantizar hogares dignos a las familias de la comunidad El Venerable, Joana Sánchez, vocera de la Aragüeñidad, en compañía de Fernando Álvarez, autoridad única de Vivienda del estado Aragua; y Víctor Bravo, alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, hizo entrega de la segunda fase de viviendas del nuevo urbanismo El Venerable, el cual cuenta con 20 domicilios óptimos, seguras y equipados.

Esta significativa entrega se alinea con la nueva Gobernanza del Hábitat y Vivienda Comunal, las cuales se realizan siguiendo orientaciones del presidente Nicolás Maduro y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en articulación perfecta con el ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, M/G Jorge Márquez Monsalve.

Desde el urbanismo El Venerable, las autoridades realizaron la entrega formal de las llaves a las familias favorecidas, quienes a partir de ahora cuentan con un hogar digno que garantiza su bienestar y estabilidad.

Durante esta emotiva jornada, la gobernadora Sánchez expresó que el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso de dignificar a las familias, «y como muestra de eso, la espera terminó para 79 personas que ahora vivirán en la torre B».

Sánchez indicó que las 20 viviendas entregadas están 100% equipadas, ya que cuentan con óptimo funcionamiento de los servicios públicos, 3 habitaciones, baño, sala, cocina, comedor y área de lavandero.

De igual manera, la vocera de la Aragüeñidad anunció que seguirán llegando buenas noticias para los habitantes de El Venerable.

«Pronto estaremos haciendo la entrega de la Cuadra Comunal, la cual contemplará un centro de salud, cancha deportiva, consultorio odontológico, y por supuesto, una casa para nuestros abuelos y abuelas de la Patria».

Finalmente, la mandataria aragüeña afirmó que esta entrega demuestra que la nueva Gobernanza del Hábitat y Vivienda Comunal se consolida en Aragua, y continuará encaminada a seguir con el proyecto de construcción de viviendas que transformará la vida de las familias del El Venerable.

PRENSA GBA

FOTOS | PRENSA GBA