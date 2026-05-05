Plan de Dotación Educativa llegó a 30 planteles de Aragua

Escuelas y liceos de distintos municipios recibirán neveras, cocinas, mobiliario escolar y material tecnológico para fortalecer su capacidad operativa y académica

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por fortalecer las labores en el sistema educativo e impulsar el desarrollo de las actividades académicas, se realizó la entrega de una dotación insumos a 30 instituciones educativas del estado Aragua.

La entrega fue anunciada este martes por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, y el viceministro de Instalaciones y Logística del Ministerio del Poder Popular para la Educación, William Gil, quien también preside la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (Fede) y la Corporación Nacional de Alimentación Escolar (Cnae).

Además, en la actividad participaron el diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández y la secretaria de la Cuarta Trasformación, Gipsy Colmenares.

Durante el acto las autoridades junto a diferentes representantes de planteles escolares, hicieron entrega oficial de neveras de exhibición, frízer, cocinas, material de ciencia y tecnología, además, un nuevo camión para el suministro de los alimentos para todos las escuelas y liceos de la entidad.

Cabe destacar que estas acciones son orientadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el ministro de educación, Héctor Rodríguez quienes continúan trabajando por la optimización de los diferentes planteles educativos que viene a mejorar de manera significativa el desarrollo académico del semillero de la Patria.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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