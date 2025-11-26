36 profesionales dominicanos de la salud cursan programas de postgrado en Venezuela

Ciudad MCY. – El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que un grupo de 36 profesionales dominicanos de la salud se encuentran actualmente cursando programas de postgrado en diversas especialidades médicas en el Hospital Universitario «Dr. Carlos Arvelo».

Esta iniciativa subraya la premisa de que Venezuela es solidaridad al compartir su experiencia y capacidad formativa con naciones hermanas, como la República Dominicana.

El desarrollo de estos especialistas, junto a otros pasantes y estudiantes de postgrado de varias naciones; forma parte de los acuerdos bilaterales y el espíritu de complementariedad de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP).

La presencia de estudiantes internacionales no solo beneficia a sus países de origen, sino que también enriquece el ambiente académico y asistencial del Hospital Militar «Dr. Carlos Arvelo», con el objetivo de continuar promoviendo el intercambio de experiencias y protocolos médicos.

