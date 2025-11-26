Ciudad MCY

Venezuela fortalece al sector salud mediante convenios con la República Islámica de Irán

PorRafael Velásquez

Nov 26, 2025

Ciudad MCY.-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que hoy se está haciendo entrega de la Unidad de Recuperación Cardio Pulmonar Infantil, que está ubicada en el Hospital Militar Universitario «Dr. Carlos Arvelo», gracias a los convenios establecidos con la República Islámica de Irán.

«Irán-Venezuela (…) llegó la bomba atómica de la República Islámica de Irán», precisó el Jefe de Estado para señalar que a pesar de las arremetidas imperiales, «digan lo que digan», nada ni nadie detendrá a la Revolución Bolivariana.

Esta unidad cardiopulmonar contará con cuatro (4) camas para preescolares y escolares y dos (2) para neonatales; además de los insumos y equipos que han sido instalados como parte de la rehabilitación. Además, tendrá asistencia de enfermeras y médicos especializados.

En contexto, el Mandatario Nacional ha descrito el hospital como un lugar lleno de color, amplio, que inspira tranquilidad, seguridad y alegría; añadiendo a su vez, que los equipos con los que cuenta hoy este centro médico, «son una bomba atómica, un cohete para salvar el corazón de los niños, niñas, hombres y mujeres del país».

Por tanto, el Dignatario ha enfatizado que en Venezuela se harán ventiladores y monitores, ya que en la actualidad existe una transferencia de conocimiento y tecnología, en vista que existe una asociación con el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología – MINCYT.

