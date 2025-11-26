Vuelo 92 de la Gran Misión Vuelta a la Patria retornaron a 175 venezolanos desde EEUU

Ciudad MCY.-Un total de 175 venezolanos provenientes desde Estados Unidos, llegaron al país a través vuelo 92 de la Gran Misión Vuelta a la Patria. La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, donde fueron recibidos por autoridades nacionales y personal de atención integral.

El grupo está conformado por 142 hombres, 26 mujeres, dos niños y cinco niñas, entre ellos se encuentran los menores Aidan Acuña de cuatro años y Aleximar Ojeda de 15 años, quienes fueron separados de sus familiares tras las políticas migratorias inhumanas impulsadas por las autoridades norteamericanas.

Durante el desembarque, se activaron los protocolos de resguardo y asistencia establecidos por el programa. En ese sentido, las instituciones competentes ofrecieron atención médica, orientación migratoria y acompañamiento social, como parte del dispositivo de recepción dispuesto para asegurar el bienestar de los repatriados.

Con la creación de la Gran Misión Vuelta a la Patria, iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro, se facilita el regreso voluntario de miles de venezolanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el extranjero.

