Capacitación estratégica reforzó manejo postcosecha de Maíz en Aragua

Desde las instalaciones de Fundacite Aragua, especialistas del INIA ofrecieron formación técnica sobre prácticas esenciales de secado, almacenamiento y control de plagas, buscando minimizar pérdidas y fortalecer la producción nacional

CIUDAD MCY.- En el contexto de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación “Dr. Humberto Fernández Morán”, se llevó a cabo una jornada de capacitación técnica enfocada en el “Manejo Postcosecha en el Cultivo de Maíz” con el objetivo primordial de fortalecer las capacidades productivas nacionales y garantizar la seguridad agroalimentaria del país.

La actividad fue organizada y realizada en las instalaciones de Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) Aragua, y estuvo dirigida por profesionales de investigación del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA).

El contenido central de la capacitación se concentró en la transferencia de conocimientos sobre prácticas esenciales destinadas a preservar la calidad tanto de la semilla como del grano de maíz, un aspecto crítico para minimizar pérdidas y asegurar la viabilidad del cultivo.

Durante la jornada, los especialistas detallaron que el manejo postcosecha comprende la manipulación del grano desde su recolección hasta su destino final, enfatizando que factores como el método de cosecha, el tiempo de secado y el control eficiente de plagas son determinantes para prevenir el deterioro y optimizar los costos de producción.

Asimismo, se desglosaron las fases operacionales esenciales del procesamiento, incluyendo la selección de mazorcas, los métodos de secado (natural y artificial) y la limpieza del grano.

Se destacó la importancia crucial de reducir la humedad de la semilla a niveles óptimos, compartiendo métodos prácticos y accesibles para la estimación de la humedad que los productores pueden aplicar sin necesidad de equipos sofisticados.

En relación con el almacenamiento, se subrayó que la conservación de la viabilidad de las semillas requiere un ambiente seco, fresco y limpio.

La capacitación también incluyó un segmento dedicado a las estrategias para el control de plagas, presentando tanto tratamientos convencionales como alternativas orgánicas y artesanales, como el uso de pimienta molida y cenizas.

Esta iniciativa formativa es impulsada por el Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), con el fin de promover la transferencia tecnológica, consolidar nuevos modelos productivos y, en última instancia, blindar la seguridad alimentaria de la nación.

REINYMAR TOVAR | FOTOS CORTESÌA