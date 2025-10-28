Plan Rosa refuerza la atención médica a féminas en Girardot

Más de 30 jefas de UBCh fueron atendidas en una jornada especial de salud integral que fortaleció la prevención del cáncer de mama y otras patologías, en el marco del Mes Rosa

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo institucional por reforzar la salud preventiva femenina, el Centro de Atención Integral (CAT) «El Progreso» ubicada en el municipio Girardot, fue sede de una jornada especial del Plan Rosa que favoreció a más de 30 jefas Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh) de la jurisdicción.

La acción se centró en la salud integral y la detección temprana, ofreciendo servicios médicos de alta demanda y relevancia para la prevención del cáncer de mama y otras patologías que afectan a la población femenina.

Las pacientes accedieron a una gama de exámenes especializados, que incluyeron:

Mamografía

Citología

Ecografía

Densitometría ósea

Al enmarcarse en el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, esta jornada subraya la importancia crucial de la detección precoz.

La accesibilidad a estudios como la mamografía y la citología se convierte en la primera línea de defensa, permitiendo el diagnóstico temprano de cualquier alteración y elevando significativamente las posibilidades de éxito en el tratamiento.

Esta jornada fue posible gracias a las orientaciones de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, la coordinación estratégica de la autoridad única para los Asuntos de la Mujer, Gipsy Colmenares; la secretaria sectorial para la Suprema Felicidad, Katiuska Rosario y el respaldo del alcalde Rafael morales. .

La iniciativa reafirma el avance constante en la política de protección y salud integral de la mujer, enmarcada dentro del Plan de las Siete Transformaciones (7T) y Plan de la Aragüeñidad.

REINYMAR TOVAR | FOTOS CORTESÌA