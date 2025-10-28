Alcaldía de Zamora realizó censo dirigido a la Economía Informal en Villa de Cura

CIUDAD MCY.- En el marco de las 7 Transformaciones impulsadas por el conductor de victorias, presidente Nicolás Maduro, se llevó a cabo junto al equipo de Gobierno de la alcaldía del municipio Ezequiel Zamora una reunión de trabajo y posterior despliegue en el que se realizó un censo de la economía informal en la parroquia Villa de Cura.

Esta acción estratégica responde al objetivo de avanzar hacia la reorganización integral de la economía informal, con especial énfasis en la Segunda Transformación para una más Ciudad Humana para el Buen Vivir.

La iniciativa, liderada por la alcaldesa Anahis Palacios, busca garantizar el derecho al trabajo, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconociendo y dignificando a los hombres y mujeres que, desde la economía popular, contribuyen activamente al desarrollo económico y social del municipio.

“Avanzamos firmemente hacia la construcción de un municipio más organizado y más humano, es necesario que todas y todos pongamos de nuestra parte para alcanzar el objetivo que todos queremos, es una orientación precisa de nuestro Presidente Nicolás Maduro y de la Gobernadora Joana Sánchez.” Expresó Palacios.

Por su parte los representantes de la economía informal destacaron esta acción y aseguraron que de esta forma lograrán trabajar de mejor manera y agradecieron al Gobierno Bolivariano por todo su apoyo.

“A través de este censo podremos acceder a mejores beneficios, trabajaremos más organizados, es una forma de dignificar nuestro trabajo y ayudarnos a crecer como emprendedores.” Destacó José Sánchez representante de la economía informal.

Es importante mencionar que con esta acción, El Gobierno de Ezequiel Zamora reafirma su compromiso con la justicia social, la planificación urbana y el protagonismo del pueblo, avanzando hacia una ciudad más humana, productiva y digna para todos

