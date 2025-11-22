Gobierno Bolivariano avanza en la optimización del sistema hídrico en Ribas

Las importantes obras responden a los lineamientos del Plan de las Siete Transformaciones (7T) del presidente Nicolás Maduro y al Plan de la Aragüeñidad promovido por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de optimizar la distribución de agua potable y garantizar el bienestar de la población, el Gobierno Bolivariano de Aragua desplegó una importante jornada de supervisión en diversas infraestructuras hídricas del municipio José Félix Ribas.

Esta intervención se ejecuta en estricto cumplimiento de la Segunda Transformación, una línea estratégica que promueve «Ciudades Humanas para el Buen Vivir», orientada específicamente al fortalecimiento de los servicios públicos y la recuperación de la infraestructura vital.

La jornada de inspección estuvo encabezada por un equipo multidisciplinario conformado por el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Manuel Hernández; el presidente de la Hidrológica del Centro (Hidrocentro), Leonel Ruiz; y el alcalde de la jurisdicción, Juan Carlos Sánchez.

Durante el recorrido, las autoridades verificaron el estatus de dos puntos neurálgicos para el suministro de agua en la localidad:

Estación de Rebombeo Pie de Cerro: Se constataron los avances del mantenimiento integral de esta estructura. Su operatividad es fundamental, ya que es responsable de abastecer al 40% de la Ciudad de La Victoria.

Estación La Mora I: Se supervisaron las labores de rehabilitación que permitirán que dicha estación esté 100% operativa en los próximos días.

Estas mejoras son posibles gracias al apoyo directo del Presidente Nicolás Maduro y la gestión de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

Estas acciones evidencian el compromiso del Gobierno Bolivariano, por realizar un trabajo diario para cubrir las necesidades ciudadanas con la mayor eficacia, garantizando servicios públicos de calidad para asegurar el «Buen Vivir» y alcanzar la mayor suma de felicidad posible para las familias aragüeñas..

YORBER ALVARADO | FOTOS : CORTESIA