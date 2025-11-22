Más de mil 200 familias beneficiadas con reactivación sistema de rebombeo La Mora

CIUDAD MCY.- Más de mil 200 familias de la parroquia Castor Nieves Ríos, en el municipio José Félix Ribas del estado Aragua, cuentan nuevamente con el servicio de agua potable por tubería, luego que se presentará un desperfecto en la estación de bombeo La Mora, la cual fue abordada de manera conjunta por el Gobierno del Municipio Ribas, Gobernación del estado Aragua y la empresa Hidrológica del Centro, con el acompañamiento del Poder Comunal.

Así lo dio a conocer el ingeniero Roddy González, subgerente regional de Hidrocentro, quien destacó que la falla dejó sin suministro del vital líquido a los habitantes de la parroquia Castor Nieves Ríos, por lo cual se sumaron esfuerzo para solventar la irregularidad y reactivar el rebombeo.

“Este tipo de desperfectos se presentan con bastante regularidad; sin embargo, contamos con un equipo de trabajo especializado y sobre todo, con la voluntad de las autoridades gubernamentales para hacer frente a cualquier eventualidad…”

“Con la reactivación del rebombeo La Mora grupo 4 más de mil 200 familias se benefician, lo que es igual a un aproximado de 56 mil habitantes. En Hidrocentro, desde el municipio Ribas de la mano del alcalde Juan Carlos Sánchez, con el apoyo de la gobernadora Joana Sánchez y el presidente Nicolás Maduro, seguimos trabajando junto al poder comunal en aras de garantizar un servicio óptimo y de calidad”, sentenció el subgerente regional de Hidrocentro Aragua.

PRENSA RIBAS | FOTOS: CORTESÍA