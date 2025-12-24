Abogada denuncia riesgo vital de exvicepresidente Glas en Ecuador

La abogada del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas denunció que su defendido enfrenta hoy un “riesgo vital inmediato” y presentó un hábeas corpus correctivo, pues sigue detenido aunque cumplió la totalidad de sus condenas el 2 de octubre pasado.

Ciudad MCY.-Sonia Vera, parte del equipo de defensa de Glas, afirmó en la red social X que el exfuncionario “siendo inocente” continúa privado de libertad en la Cárcel del Encuentro, el nuevo centro penitenciario promovido por el Gobierno de Daniel Noboa, aunque la obras está inconclusa.

Explicó que su permanencia en prisión se basa en el caso Reconstrucción de Manabí, sentenciado solo en primera instancia y sin notificación de la sentencia escrita, una situación que impide presentar recursos legales.

Vera informó que el lunes 22 de diciembre solicitó un hábeas corpus correctivo al considerar que lo que ocurre con Glas “ya no es cumplimiento de pena”, sino la creación de condiciones que ponen en peligro su vida.

Relató que ese mismo día mantuvo una reunión telemática con Glas, a quien encontró “más debilitado, más angustiado y más resignado”, lo que calificó como una señal alarmante de deterioro físico y emocional.

Sobre su estado de salud, detalló que un informe de valoración médica integral, emitido el 22 de diciembre por un especialista en medicina interna, concluyó que requiere hospitalización inmediata no diferible.

El documento fue elaborado en el marco de medidas de protección internacionales vigentes que reconocen expresamente su derecho a la salud, precisó Vera.

Entre las irregularidades denunciadas dentro del centro penitenciario constan restricciones para la hidratación, consumo de agua no apta para beber, dificultad para mantenerse en pie, pérdida marcada de masa muscular y ausencia de control sanitario adecuado sobre la medicación.

Vera también alertó sobre la falta de confidencialidad en las visitas telemáticas con la defensa internacional, realizadas por videollamada. “Sin confidencialidad no hay defensa. Hay vigilancia”, señaló.

Glas permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, desde el 10 de noviembre, tras ser trasladado desde la prisión de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

La abogada insistió en que, de mantenerse estas condiciones, el Estado incurre en un trato cruel, inhumano y degradante, y exigió hospitalización urgente, acceso a agua segura, alimentación suficiente y atención médica con privacidad.

Glas se desempeñó como vicepresidente entre 2013 y 2017 durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y en los primeros meses del mandato de Lenín Moreno (2017-2021), hasta que iniciaron acusaciones e imputaciones en su contra, que siempre ha negado.

El exvicegobernante, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o “lawfare” en Ecuador, estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de 2024, día en que policías entraron violentamente y sin autorización en la legación diplomática.

Allí lo aprehendieron pese a contar con asilo por parte del entonces Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

PL | FOTO CORTESÍA