Presidente Putin envía saludo navideño y año nuevo al Gobierno y pueblo venezolano

Ciudad MCY.-El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, envió un mensaje de salutación por navidad y año nuevo a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro Moros, y transmitió su solidaridad al pueblo de Venezuela ante la resistencia mostrada frente a las adversidades.

El canciller Yván Gil, publicó, en sus redes sociales, la carta fechada del 17 de diciembre en Moscú, y destacó cómo el jefe de Estado ruso reconoce los logros históricos de la relación extraordinaria entre ambos pueblos y gobiernos, y en especial la firma del Tratado de Cooperación Estratégica.

A continuación, el texto en castellano de la traducción del ruso:

Excelentísimo Señor Presidente,

Querido Nicolás,

Le felicito de corazón con motivo de la Navidad y el Año Nuevo.

El año saliente ha sido bastante exitoso para las relaciones ruso-venezolanas.

La firma del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación creó las condiciones para un incremento cualitativo y constructivo de la interacción en todos los ámbitos.

Quisiera reiterar nuestra solidaridad inalterable con el pueblo de Venezuela que se enfrenta a la presión externa sin precedentes, así como nuestra disposición a continuar trabajando en estrecha colaboración sobre los temas actuales de la agenda bilateral e internacional.

Le hago llegar a Usted los mejores votos de fuerte salud, felicidad y éxitos en el desempeño de sus actividades estatales, y a todos sus compatriotas — paz y bienestar.

Atentamente

Vladimir Putin

Moscú, Kremlin, 17 de diciembre de 2025

