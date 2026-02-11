Tambor AfroMujer sacude la escena musical con su esperado debut

Este jueves 12 de febrero las raíces de Aragua se fusionan con la modernidad en una puesta en escena que promete romper paradigmas y elevar el talento femenino a nuevas cumbres internacionales.

CIUDAD MCY.- Hay sonidos que nacen del alma de un pueblo y otros que, simplemente, están destinados a cambiar la historia. San Mateo, tierra de próceres y tradiciones, ha parido una nueva fuerza sonora que este jueves 12 de febrero dejará de ser un secreto a voces para convertirse en un fenómeno global. Se trata de Tambor Afro Mujer, la agrupación integrada por diez mujeres empoderadas que, bajo la dirección del reconocido percusionista y productor Jefferson Yanez, presentarán su primer sencillo musical en las exclusivas instalaciones de Cito Bar en el Centro Comercial Hyper Jumbo.

​La cita, pautada para las 5:00 de la tarde, no es solo un concierto; es el bautizo de un proyecto que en apenas seis meses de vida ya ostenta el galardón como Agrupación Revelación con Proyección Internacional de los prestigiosos premios Mara.

​DE LA COSTA A LA PISTA DE BAILE

​El lanzamiento de esta producción se destaca por una propuesta audaz que busca abrazar a todos los públicos. El tema promocional, producido de la mano del ingeniero Jan Sánchez, será estrenado en todas las plataformas digitales en dos facetas: una versión afrovenezolana, que respeta el cuero y la madera de nuestros tambores ancestrales, y una versión electrónica, diseñada meticulosamente para conquistar los clubes y las mezclas de los mejores DJs del país.

​»Son mujeres profesionales que quieren hacer de la música afrovenezolana algo distinto», afirma con orgullo Jefferson Yanez.

«Es el estreno de mis muchachas, un talento que sale de mi pueblo de San Mateo para el mundo», comentó.

​LA FUERZA DE LA MUJER SANMATEANA

​La agrupación, que vio la luz el 25 de julio de 2025, es una maquinaria perfecta de ejecución, canto y baile. Zule Guisado solista de la banda, recuerda con emoción los pasos agigantados que han dado en tiempo récord, desde su debut en las festividades de la Virgen de Belén hasta compartir tarima con figuras como Gregory Palencia y Criollo House.

La solista de la agrupación, recordó con orgullo cuando se les concedió el premio Latín Mara Internacional en su 4ta edición como Agrupación Revelación del Año con Proyección Internacional, esta vez, rindieron tributo a la Industria Musical de Venezuela.

​»Este reconocimiento de los Latín Mara nos llenó de felicidad porque, a pesar del poco tiempo, nuestro trabajo de estudio y dedicación fue valorado», comenta Guisado, subrayando que detrás del brillo de las luces hay un equipo técnico de primera, incluyendo iluminadores e ingenieros que garantizan un espectáculo de alta factura.

​Los integrantes de esta innovadora agrupación extendieron la invitación para todo el público de Aragua que desee ser testigo de una puesta en escena donde la belleza, la fuerza femenina y el repique del tambor serán los protagonistas. La entrada a Cito Bar será completamente gratuita, permitiendo que el gentilicio de San Mateo y el ritmo de la costa resuenen con fuerza en el corazón de Maracay.

