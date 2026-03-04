PDVSA suscribe contratos de suministro para el mercado de los Estados Unidos

CIUDAD MCY.- Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) suscribió contratos de suministro con empresas comercializadoras de petróleo y derivados destinados al mercado de los Estados Unidos (EE. UU.), para mantener así su histórica relación comercial en aras de garantizar el abastecimiento energético.

Venezuela reitera su compromiso con la estabilidad del mercado energético internacional y se afirma como proveedor confiable, al contribuir al equilibrio necesario para garantizar la seguridad energética global.

Asimismo, la nación venezolana reitera la necesidad de una industria de los hidrocarburos libre de sanciones, condición fundamental para potenciar la producción nacional y fortalecer el comercio internacional de manera soberana y eficiente.

La firma de estos acuerdos comerciales refuerza el rol estratégico del país en el mapa de hidrocarburos de la región.

Este paso administrativo y comercial reafirma la disposición del país de participar activamente en la dinámica energética mundial bajo principios de confiabilidad y cooperación mutua.

FUENTE: MEDIOS NACIONALES

FOTO: CORTESÍA