MBI se crece: el Poder Popular toma las riendas este 8 de marzo

24 Centros de Votación, 8 Territorios Comunales movilizados, 6 Comunas y 2 Circuitos Comunales están listo para a partir de las 8 de la mañana y escoger sus proyectos en la primera Consulta Popular Nacional 2026 el domingo 8 de marzo

CIUDAD MCY.-Desde la Comuna Carlos Escarrá, el alcalde comunero Brullerby Súarez juramentó el Comando de Campaña Municipal rumbo a la 1era Consulta Popular Nacional 2026.

En un ambiente de compromiso democrático, la máxima autoridad local resaltó que este proceso es el ejercicio más puro de soberanía, legado del Comandante Hugo Chávez Frías.

En la jornada se encontraron acompañando al burgomaestre los concejales de la patria del Concejo Municipal y el legislador Lipso Ferrer, quienes están desplegados en esta importante convocatoria nacional.

Por lo que el alcalde de la localidad Brullerby Suarez resaltó «Aquí está el Poder Popular, contento y organizado para elegir el proyecto que realmente necesita su comunidad, como siempre lo orientó nuestro presidente Nicolás Maduro y en esta ocasión lo reafirma nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez»

Suárez, invitó a la colectividad de los sectores El Limón, Caña de Azúcar, José Félix Ribas, Arsenal y Candelaria de las parroquías Caña de Azúcar y El Limón a participar masivamente.

LAS MUJERES MANDAN EN LA COMUNA

También durante la actividad, el burgomaestre recordó que, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, son ellas quienes lideran la convocatoria

Jennifer Esculpi (Vocera C. Comunal Valle Verde El Limón) mencionó «Este 8 de marzo es una gran oportunidad, para dar escoger nuestros proyectos y dar solución a nuestros problemas.

En ese sentido Esculpi enfatizó que la organización del pueblo está el éxito, y llamó al pueblo mariobricense a participar

Clarimir Corrales vocera de la la (Juventud PSUV MBI) expresó «Te invitamos a ti, chamo, chama, a ser parte de la historia. Elige tu proyecto en tu propia comuna».

Finalmente, Laura Páez (Vecina de Caña de Azúcar): «Vayamos todos juntos desde bien temprano a ejercer nuestro derecho al voto, a los centros

