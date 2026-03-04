Ruta “Saime llega a cada rincón de la Patria 2026” supera los 122 mil ciudadanos cedulados

CIUDAD MCY.-Como parte de una política de Estado prioritaria para garantizar el derecho a la identidad, el Gobierno Bolivariano, a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), alcanzó la cifra de 122 mil 840 documentos de identidad tramitados hasta la fecha.

Este logro es el resultado del despliegue continuo de la ruta “Saime llega a cada rincón de la Patria 2026”, un operativo de alcance nacional diseñado para acercar las instituciones al pueblo.

Para dar continuidad a este esfuerzo, el Saime anunció que esta semana las unidades móviles estarán operativas en los estados Lara, Yaracuy, Mérida, Trujillo, Carabobo, Miranda, Guárico, Monagas, Bolívar, Nueva Esparta y la Guayana Esequiba.

Mediante la instalación de tráileres equipados con tecnología de punta en puntos estratégicos, el ente logra eliminar las barreras geográficas. Este sistema asegura que el proceso de cedulación sea rápido, eficiente y seguro para todos los venezolanos.

El ente rector reafirmó su compromiso de trabajar incansablemente para asegurar que ningún ciudadano permanezca sin su documento de identificación, y fortalecer así la soberanía y los derechos civiles en todo el territorio.

Finalmente, invitó a la población a consultar las redes sociales oficiales de la institución para conocer las ubicaciones exactas y los cronogramas actualizados de los operativos en su localidad.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA