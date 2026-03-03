Órganos de justicia han otorgado amnistía con libertad plena a más de seis mil ciudadanos

CIUDAD MCY.- En un avance significativo para la institucionalidad del país, los órganos de justicia del Estado han otorgado el beneficio de la amnistía, con libertad plena, a seis mil 71 ciudadanos que realizaron dicha solicitud.

La información fue suministrada por el presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, quien ofreció un balance detallado desde la sede del Poder Legislativo.

Durante su intervención ante los medios, el parlamentario precisó el estatus de los beneficiados: de la cifra total de seis mil 71 personas, cinco mil 826 ya se encontraban en libertad bajo régimen de presentación, mientras que 245 ciudadanos permanecían privados de libertad al momento de recibir la medida.

Asimismo, Arreaza hizo una mención especial a las actuaciones del Sistema de Justicia Militar, el cual ha otorgado medidas cautelares a 31 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) vinculados a eventos de confrontación política.

Este balance reafirma el compromiso de las instituciones venezolanas con la aplicación de los mecanismos legales orientados a fortalecer la convivencia democrática y el Estado de derecho en la nación.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA