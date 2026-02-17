Ciudad MCY

Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí

PorRafael Velásquez

Feb 17, 2026

La votación obtuvo 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, tras semanas de presión política y mediática.

CIUDAD MCY.-En un pleno extraordinario, el Congreso de la República aprobó la destitución del presidente interino José Jerí, apenas cuatro meses después de asumir el cargo tras la vacancia de Dina Boluarte.

La votación obtuvo 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, tras semanas de presión política y mediática, destaca Alma Plus.

Jerí enfrentaba hasta siete mociones de censura, vinculadas al escándalo conocido como “Chifagate”, por presunto tráfico de influencias y reuniones secretas con el empresario chino Zhihua Yang.

Su popularidad se desplomó a medida que surgían nuevas polémicas, incluyendo acusaciones de contrataciones irregulares y encuentros privados en Palacio.

El partido ultraconservador Renovación Popular se sumó a la censura, marcando el quiebre definitivo de su respaldo político.

Tras la destitución, el Congreso deberá definir quién asumirá la presidencia interina, en medio de una crisis institucional que mantiene al país en tensión.

FUENTE: ULTIMAS NOTICIAS

FOTO: CORTESÍA

