Alcaldía de FLA impulsa proyectos hídricos en Comuna Comandante Supremo

Luego de la exitosa jornada electoral, las autoridades visitaron el lugar donde se desarrollarán obras aprobadas en consultas comunitarias más recientes.

CIUDAD MCY.- Tras el éxito de la reciente Consulta Popular Nacional, el alcalde Víctor Bravo anunció el inicio de importantes trabajos de infraestructura en el sector Fundocoropo, perteneciente a la Comuna “Comandante Supremo”. Las labores se centran en la aducción de un pozo de agua profunda que permitirá optimizar el suministro del líquido en la zona, fortaleciendo la red de servicios básicos para los habitantes de esta populosa comunidad linarense.

Este anuncio se efectuó tras un recorrido de las autoridades acompañados por el Poder Popular. El alcalde, el secretario de Comunas, Manuel Pérez, y el legislador Vicente Flores escucharon las propuestas del pueblo para mejorar esta primordial área de los servicios públicos.

Esta obra contempla la instalación de 5 mil 200 metros de tuberías que beneficiarán de forma directa a 1 mil 300 viviendas y aproximadamente 1mil 500 familias de la comunidad Valles Libertadores 3. El plan de abordaje comenzará formalmente en la calle 6 y se extenderá a través de siete calles principales de Fundocoropo. Según detalló el mandatario municipal, la ejecución de este proyecto es el resultado de la articulación entre el Gobierno nacional, la gestión regional y las propuestas surgidas de las consultas populares.

En el marco de la primera Consulta Popular Nacional del 2026, el alcalde Bravo también informó sobre el triunfo del proyecto dedicado al cambio de colectores de aguas servidas en este mismo circuito comunal. Esta iniciativa, que resultó priorizada por los vecinos durante la jornada electoral, contará con el apoyo técnico de la Dirección de Agua y Redes, bajo la supervisión de Giovanni Triviño y la ingeniera Egilda Pérez, quienes coordinarán la logística para la sustitución de las tuberías en los próximos días.

La planificación para este sistema de recolección de aguas servidas prevé la colocación de aproximadamente 300 a 350 metros de colectores en una sola etapa de ejecución.

El financiamiento será gestionado a través del Consejo Federal de Gobierno para que la comuna pueda adquirir los materiales necesarios, mientras que la Alcaldía y la Gobernación aportarán la maquinaria pesada y el personal especializado para la instalación.

Este segundo proyecto impactará positivamente en la calidad de vida de 700 familias de la Comuna “Comandante Supremo”, eliminando focos de contaminación y mejorando la salud pública en el sector.

Con estas acciones, el gobierno municipal reafirma su compromiso de ejecutar de manera eficiente los recursos asignados por el Poder Popular, garantizando que las decisiones tomadas por los ciudadanos en las consultas se traduzcan en soluciones tangibles para los servicios públicos.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS:CIUDAD MCY