El pueblo se movilizó en la Consulta Popular Nacional 2026 en MBI

CIUDAD MCY.- En una jornada histórica marcada por el civismo y la organización comunitaria, el municipio Mario Briceño Iragorry estado Aragua demostró una vez más su compromiso democrático durante la Primera Gran Consulta Popular Nacional 2026.

Bajo el liderazgo del alcalde comunero Brullerby Suárez, el pueblo mariobricense acudió masivamente a los centros de votación para elegir los proyectos priorizados que impulsarán el desarrollo de nuestras comunidades.

PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA

Este domingo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, las mujeres de MBI fueron las grandes protagonistas de la movilización. El alcalde Suárez, vía WhatsApp extendió una felicitación especial a todas las lideresas, jefas de comunidad y vecinas que, desde tempranas horas, desplegaron una logística extraordinaria para garantizar el flujo y la alegría en cada centro electoral.

«Quiero felicitar a todas las mujeres por esa extraordinaria movilización. Celebrar su día activando el Artículo 70 de nuestra Constitución, generando participación, es la mejor forma de honrar su lucha», destacó el mandatario local. De igual forma extendió sus felicitaciones a los hombres y a toda la población en general que participó en este acto de democracia directa.

Cabe mencionar que, los circuitos comunales y comunas unieron la conmemoración del 8M con el proceso electoral de manera creativa, con espacios adornados, elaboraron dulces, tortas, rindieron homenajes, enviaron mensajes de lucha por las rrss, entre otros. ¡Mujeres de MBI ejemplos de lucha y solidaridad!

RESULTADOS QUE CONSOLIDAN LA ORGANIZACIÓN

Gracias al esfuerzo articulado entre el Gobierno Municipal y el Poder Popular, MBI logró superar con creces las expectativas de participación, alcanzando una votación histórica considerable. Resultados que posiciona al municipio como un referente de organización política y social en el estado Aragua.

La jornada, aunque intensa, reafirma que el camino es la consulta directa con el pueblo para la ejecución eficiente de los recursos. ¡Seguimos en batalla, trabajando sin descanso por el bienestar de todos nuestros sectores! exclamó Brullerby Suárez.

PRENSA MB

FOTOS:CORTESIA