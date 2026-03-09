Presidenta (E) Rodríguez: Consulta Popular se extenderá a movimientos vecinales y condominios del país

CIUDAD MCY.-La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes que las consultas populares nacionales también atenderán a los movimientos vecinales y condominios del país.

Luego de la puesta en marcha del Programa de Convivencia Democrática y Paz, Rodríguez indicó que se han realizado encuentros entre ambos sectores en todo el territorio nacional y como parte de estos esfuerzos, dio a conocer la expansión de estos procesos para abordar directamente las necesidades de infraestructura y mantenimiento en edificios residenciales.

«Que se sume también el movimiento vecinal a estos procesos de consulta popular que están previstos en nuestra Constitución como mecanismo de la democracia participativa y protagónica», comunicó la mandataria encargada, según reseñó Prensa Presidencial.

Esta iniciativa busca dar respuesta a problemáticas comunes como la falta de ascensores funcionales, la necesidad de impermeabilización, la escasez de bombas de agua y la renovación de fachadas, entre otras.

La meta es integrar activamente a las comunidades en la toma de decisiones y en la solución de sus propias problemáticas.

Esta estrategia se alinea con el compromiso del Gobierno nacional de escuchar y atender las demandas de los venezolanos y las venezolanas, en la búsqueda de soluciones conjuntas y sostenibles.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA