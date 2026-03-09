Conferencia “El Poder de ser Mujer” fomentó el empoderamiento femenino

Las participantes intercambiaron anécdotas, consejos e ideas que cada una aporta desde sus distintos roles, enriqueciendo la charla con la perspectiva particular de sus profesiones o funciones.

CIUDAD MCY.- El emblemático Teatro de la Opera de Maracay,(TOM) fue epicentro de la conferencia “El Poder de ser Mujer”, en la que las féminas compartieron anécdotas sobre su rol protagónico en la sociedad y la capacidad de tomar decisiones estratégicas en igualdad de condiciones.

La extraordinaria jornada enmarcada a la conmemoración del Mes de la Mujer, fue encabeza por Gabriela Aguirre, reina del Carnaval 2026 quien estuvo acompañada de Gipsy Colmenares, autoridad única para Asuntos de la Mujer y Sendy Romero, presidente del TOM.

En este encuentro, las participantes abordaron temas sobre; el despertar femenino, auto aceptación, valores, habilidades, el falso empoderamiento y talento.

Durante la actividad la joven soberana, indicó que la jornada permitió que “las féminas conversáramos sobre el empoderamiento femenino y pudimos aprender un poquito de cada una de ellas para inspirarnos mutuamente porque cada una de las mujeres tenemos una historia que contar y yo estoy súper feliz de poder contar la mía en este espacio tan majestuoso”.

Por su parte, Colmenares subrayo que Aragua tiene nombre de mujer por el papel protagónico que las féminas desempeñan en los espacios de trabajo.

“Las mujeres formamos parte del 60% de las instituciones. El clima laboral depende muchísimo del estado emocional de nuestras mujeres, es por eso que nuestra Gobernadora está muy pendiente de la salud mental de las féminas, porque no solo lo físico va a determinar lo que ellas pueden estar desarrollando y desempeñando desde sus espacios de trabajo, entonces principalmente queremos honrarles, amarles y bendecirles”.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:CIUDAD MCY